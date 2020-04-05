Международная группа исследователей из десяти стран и 16 университетов считает, что Мировой океан может восстановиться ​​в течение одного поколения.

Об этом пишет британская газета The Guardian.

Из-за бесконтрольного вылова и разрушения прибрежных районов человечество на протяжении веков наносило серьезный ущерб океанам и их обитателям.

Ученые утверждают, что морскую экосистему на планете можно спасти к 2050 году, но для этого потребуются значительные усилия по восстановлению.

Обзор, опубликованный в научном журнале Nature, говорит, что глобальное рыболовство постепенно становится все более устойчивым, а разрушение мест обитания, таких как луга и мангровые заросли, солончаки практически остановлено. В местах от Тампа Бэй, штат Флорида до Филиппин, среда обитания восстанавливается.

Среди примеров – горбатые киты, которые мигрируют из Антарктиды в восточную Австралию, популяция которых выросла с нескольких сотен животных в 1968 году до более чем 40 000 сегодня. Популяция морских выдр в западной Канаде выросла с нескольких десятков в 1980 году до тысяч в настоящее время. В Балтийском море стремительно растет популяция серых тюленей и бакланов.

По словам ученых, необходимые меры, в том числе защита больших участков океана, устойчивый промысел и борьба с загрязнением, обойдутся в миллиарды долларов в год, но принесут выгоды в 10 раз больше.

“У нас есть узкое окно возможностей оставить здоровый океан нашим внукам”, – сказал профессор Карлос Дуарте из Университета науки и технологий им. Короля Абдаллы в Саудовской Аравии, который руководил проведением исследования.

Профессор Каллум Робертс из Университета Йорка, одной из международных команд, которая принимала участие в исследовании, сказал: “Мы начинаем ценить то, что теряем, и не только с точки зрения внутренней красоты дикой природы, но и с точки зрения защиты наших средств к существованию… Один из главных посылов исследования: если вы перестанете убивать морскую жизнь и защитите ее, то она вернется”.

Однако такой прогресс не везде наблюдается. Загрязнение вод океана отходами из ферм, выброс пластика, температура воды достигает рекордно высоких температур, и во многих местах все еще происходит разрушительный промысел, при котором по крайней мере треть рыбных запасов подвергается чрезмерной эксплуатации.

“На огромных территориях юго-восточной Азии и Индии происходит чудовищный чрезмерный вылов рыбы, когда рыбаки просто ловят все, что им попадается на пути”, – говорит Робертс.

В обзоре ученых сделан вывод о том, что восстановление океанов к 2050 году – это серьезная задача, которая может быть достигнута путем глобального усиления мер по сохранению: “Решение этой задачи станет исторической вехой в стремлении человечества к достижению устойчивого во всем мире будущего”.