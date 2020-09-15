Это предполагает календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября, утвержденный Центральной избирательной комиссией.
В частности, выдвижение кандидатов будет происходить в период с 15 до 24 сентября, а обнародование сведений о регистрации кандидатов должна завершиться до 2 октября.
Начало предвыборной агитации стартует со следующего дня после принятия решения о регистрации кандидата.
Приглашение избирателям должны быть направлены до 15 октября.
Само голосование будет проходить 25 октября с 08:00 до 20:00.
Результаты выборов ЦИК должен объявить в течение 3-6 ноября.
- 5 сентября в Украине официально стартовал избирательный процесс по проведению местных выборов, назначенных на 25 октября.