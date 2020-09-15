С сегодняшнего дня, 15 сентября, начался процесс официального выдвижения кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельского, поселкового, городского голов.

Это предполагает календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября, утвержденный Центральной избирательной комиссией.

В частности, выдвижение кандидатов будет происходить в период с 15 до 24 сентября, а обнародование сведений о регистрации кандидатов должна завершиться до 2 октября.

Начало предвыборной агитации стартует со следующего дня после принятия решения о регистрации кандидата.

Приглашение избирателям должны быть направлены до 15 октября.

Само голосование будет проходить 25 октября с 08:00 до 20:00.

Результаты выборов ЦИК должен объявить в течение 3-6 ноября.