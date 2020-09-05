Сегодня, 5 сентября, в Украине официально стартовал избирательный процесс по проведению местных выборов, назначенных на 25 октября.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, 25 октября в Украине состоятся очередные выборы в областные советы. В то же время, в районные советы состоятся не очередные, а первые выборы. Это объясняется тем, что старые районы ликвидировали, а взамен создали новые. Также на первые выборы пойдут объединены общины.

Правила избирательной кампании

В связи с вступлением в силу нового Избирательного кодекса, в 2020 году правила избирательной кампании изменились.

Партийная (пропорциональная) система выборов начинается в городах с населением от 10 тысяч. В сельские, поселковые и городские главы можно идти самовыдвиженцами.

Усиливается ответственность за преступления и административные правонарушения в сфере избирательного законодательства, устанавливается ответственность за подделку документов.

Законом запрещается проведение предвыборной агитации или предоставление избирателям, заведениям, учреждениям, организациям денег, подарочных сертификатов, продуктов питания и спиртных напитков, товаров.

Запрещается предоставление льгот, преимуществ, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов, других материальных и нематериальных активов, в том числе от имени благотворительных организаций, учредителями или членами которых являются кандидат (кандидаты), партия (местная организация партии).

Кандидаты в депутаты, которые получили количество голосов, равное или превышающее 25 % размера избирательной квоты, размещаются после первого номера списка в порядке уменьшения процентов голосов избирателей, поддержавших кандидата в депутаты.

При равном проценте голосов место выше занимает кандидат, расположенный выше в территориальном избирательном списке кандидатов от организации партии. Далее размещаются другие кандидаты в очередности, определенной организацией партии.

Первым в территориальном избирательном списке соответствующей организации партии размещают кандидата, включенного в такой список под номером 1.

Меняется и форма бюллетеня.

Календарный план выборов

С 5 сентября официально стартовала избирательная кампания в местные органы власти Украины.

Согласно календарному плану Центральной избирательной комиссии решение руководящих органов партий об участии в выборах их местных организаций должны быть поданы в ЦИК до 6 сентября.

Выдвижение кандидатов на должности председателей советов населенных пунктов, кандидатов в депутаты будет проходить 15-24 сентября, а обнародование сведений о регистрации кандидатов должно завершиться до 2 октября.

Начало предвыборной агитации стартует со следующего дня после принятия решения о регистрации кандидата.

Приглашение избирателям должны быть направлены до 15 октября.

Голосование будет проходить 25 октября с 08:00 до 20:00.

Результаты выборов ЦИК должна объявить в течение 3-6 ноября.

Изменение места голосования

До 10 сентября граждане Украины могут изменить свой избирательный адрес, чтобы голосовать на местных выборах за местом не регистрации, а фактического проживания.

На местных выборах невозможно временно выбрать место для голосования, как на президентских или парламентских. Однако граждане могут в принципе изменить свой избирательный адрес, указав место фактического проживания.

При этом предоставлять документы, подтверждающие адрес проживания не требуется. Для онлайн-изменения избирательного адреса необходима только электронная цифровая подпись и доступ к сети Интернет.