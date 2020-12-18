Об этом сообщает государственное агентство “Укринформ” со ссылкой на заявление постпреда МВФ в Украине Йоста Люнгман.
По его словам, пересмотр соглашения с Украиной состоится в онлайн-формате.
“Миссия МВФ начнет первый пересмотр соглашения в формате stand-by в период с 21 по 23 декабря. Учитывая обстоятельства пандемии COVID, миссия будет проводить дистанционное обсуждения с властями Украины последних актуально экономических событий, а также мер и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра”, — сказал Люнгман.
Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал такое решение Фонда.
“Я приветствую решение МВФ начать свою миссию в Украине 21-23 декабря. […] Украина остается надежным партнером МВФ, ведь наше сотрудничество принесет пользу украинскому народу”, — написал он.
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