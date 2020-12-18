Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начнет пересмотр соглашения stand-by для Украины на следующей неделе.

Об этом сообщает государственное агентство “Укринформ” со ссылкой на заявление постпреда МВФ в Украине Йоста Люнгман.

По его словам, пересмотр соглашения с Украиной состоится в онлайн-формате.

“Миссия МВФ начнет первый пересмотр соглашения в формате stand-by в период с 21 по 23 декабря. Учитывая обстоятельства пандемии COVID, миссия будет проводить дистанционное обсуждения с властями Украины последних актуально экономических событий, а также мер и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра”, — сказал Люнгман.

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал такое решение Фонда.