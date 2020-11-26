Об этом на брифинге рассказал министр финансов Сергей Марченко.
Как сообщалось ранее, 26 ноября Кабинет Министров одобрил доработанный проект Государственного бюджета на 2021. Теперь законопроект передадут в Верховную Раду.
По словам премьера Шмыгаля, правительство нашло возможность уменьшить дефицит по отношению к ВВП с 6% до 5,5%. В бюджете-2020 дефицит был на уровне 7,5%.
По словам главы Минфина, дефицит, заложенный в проект бюджета на следующий год, пришлось корректировать по итогам переговоров с МВФ.
“У нас были сложные переговоры с МВФ. В первую очередь потому что нам нужно было найти компромисс по расходам и дефициту. Параметры дефицита мы согласовали, и мы приняли ситуацию, при которой мы вынуждены были сократить дефицит бюджета. Те расчеты, которые были на первое чтение… И наши возможности заимствований… Нужно было скорректировать”, — сказал Марченко.
- 26 ноября стал известно, что за октябрь госбюджет свели с дефицитом в 30,4 млрд гривен. При этом общий дефицит госбюджета составляет 112,2 млрд гривен.
- Ранее народный депутат от “Голоса”, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил, что в государственном бюджете 2020 года остается огромная дыра — не хватает минимум 40 млрд гривен.