Кабинет министров вынужден был сократить дефицит госбюджета на 2021 с 6 до 5,5%. Причиной этому стали переговоры с МВФ.

Об этом на брифинге рассказал министр финансов Сергей Марченко.

Как сообщалось ранее, 26 ноября Кабинет Министров одобрил доработанный проект Государственного бюджета на 2021. Теперь законопроект передадут в Верховную Раду.

По словам премьера Шмыгаля, правительство нашло возможность уменьшить дефицит по отношению к ВВП с 6% до 5,5%. В бюджете-2020 дефицит был на уровне 7,5%.

По словам главы Минфина, дефицит, заложенный в проект бюджета на следующий год, пришлось корректировать по итогам переговоров с МВФ.

“У нас были сложные переговоры с МВФ. В первую очередь потому что нам нужно было найти компромисс по расходам и дефициту. Параметры дефицита мы согласовали, и мы приняли ситуацию, при которой мы вынуждены были сократить дефицит бюджета. Те расчеты, которые были на первое чтение… И наши возможности заимствований… Нужно было скорректировать”, — сказал Марченко.