Об этом он заявил на своей странице в Facebook.
Шамота возмущен, что государство просит усилить карантинные ограничения, но не предлагает никаких компенсаций городскому бюджету.
Он обратился к работникам сферы услуг, владельцам учреждений торговли, фитнесклубов и к перевозчикам и призвал их работать в прежнем режиме.
Также отмечается, что полтавский горсовет вводит горячую линию бесплатной правовой помощи.
“Поэтому если к вам пришла проверка и пытается составить протокол, пожалуйста, обратитесь и получите консультацию юристов”, – сказал и.о. мэра.
- В Украине с понедельника, 5 октября, начал действовать новый раздел на зоны карантина в зависимости от ситуации с заражением коронавирусом в регионах. В Полтаве и Полтавской области установлен “оранжевый” уровень.