В Полтаве исполняющий обязанности мэра Александр Шамота выступил против усиления карантина в связи с "оранжевой зоной".

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Шамота возмущен, что государство просит усилить карантинные ограничения, но не предлагает никаких компенсаций городскому бюджету.

Он обратился к работникам сферы услуг, владельцам учреждений торговли, фитнесклубов и к перевозчикам и призвал их работать в прежнем режиме.

Также отмечается, что полтавский горсовет вводит горячую линию бесплатной правовой помощи.

“Поэтому если к вам пришла проверка и пытается составить протокол, пожалуйста, обратитесь и получите консультацию юристов”, – сказал и.о. мэра.