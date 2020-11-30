Биотехнологическая Moderna собирается попросить Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) разрешить ее вакцину против коронавируса.

Об этом пишет издание Business Insider.

Неделей ранее Pfizer и BioNTech попросили FDA дать зеленый свет их вакцине.

Moderna заявила, что ее вакцина на 94,1% эффективна в предотвращении COVID-19. В испытаниях вакцины приняли участие 30 000 человек.

“Мы считаем, что наша вакцина станет новым мощным инструментом, который может изменить течение этой пандемии и поможет предотвратить тяжелое протекание заболевания, госпитализации и смерть”, – сказал в заявлении генеральный директор Moderna Стефан Бансел.

Вакцины, разработанные Moderna и Pfizer, вероятно, станут первыми вакцинами, которые помогут США остановить эпидемию COVID-19. Pfizer заявила, что ее прививка на 95% эффективна в предотвращении COVID-19.

Генеральный директор Moderna Бансел ранее сказал Business Insider, что еще слишком рано сравнивать вакцины Pfizer и Moderna, но сказал, что они обе являются “отличными вакцинами, которые помогут многим американцам и помогут многим людям во всем мире”.

Он ожидает, что американцам прививки стану доступны к концу мая 2021 года. Между тем, он подчеркнул, что ношение масок и социальное дистанцирование – “лучшее оружие” против COVID-19.

Независимые эксперты внимательно изучат данные испытаний, чтобы определить, готова ли вакцина для широкого применения.

Компания сообщила, что побочные эффекты вакцины обычно были легкими или умеренными. У некоторых добровольцев развились серьезные побочные эффекты от вакцины Moderna, но они не были опасными для жизни. Общие серьезные побочные эффекты включали усталость, боль в месте инъекции и головные боли.