Об этом пишет издание Business Insider.
Неделей ранее Pfizer и BioNTech попросили FDA дать зеленый свет их вакцине.
Moderna заявила, что ее вакцина на 94,1% эффективна в предотвращении COVID-19. В испытаниях вакцины приняли участие 30 000 человек.
“Мы считаем, что наша вакцина станет новым мощным инструментом, который может изменить течение этой пандемии и поможет предотвратить тяжелое протекание заболевания, госпитализации и смерть”, – сказал в заявлении генеральный директор Moderna Стефан Бансел.
Вакцины, разработанные Moderna и Pfizer, вероятно, станут первыми вакцинами, которые помогут США остановить эпидемию COVID-19. Pfizer заявила, что ее прививка на 95% эффективна в предотвращении COVID-19.
Генеральный директор Moderna Бансел ранее сказал Business Insider, что еще слишком рано сравнивать вакцины Pfizer и Moderna, но сказал, что они обе являются “отличными вакцинами, которые помогут многим американцам и помогут многим людям во всем мире”.
Он ожидает, что американцам прививки стану доступны к концу мая 2021 года. Между тем, он подчеркнул, что ношение масок и социальное дистанцирование – “лучшее оружие” против COVID-19.
Независимые эксперты внимательно изучат данные испытаний, чтобы определить, готова ли вакцина для широкого применения.
Компания сообщила, что побочные эффекты вакцины обычно были легкими или умеренными. У некоторых добровольцев развились серьезные побочные эффекты от вакцины Moderna, но они не были опасными для жизни. Общие серьезные побочные эффекты включали усталость, боль в месте инъекции и головные боли.
- Правительство Великобритании подписало договор на поставку еще 2 миллионов доз вакцин компании Moderna, в результате чего общее количество доз для Великобритании достигло 7 миллионов.
- Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз заключил сделку на поставку до 160 миллионов доз вакцины-кандидата против COVID-19 американской фирмы Moderna.