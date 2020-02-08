Служба безопасности Украины разоблачила механизм некачественного выполнения ремонта пассажирских самолетов в международных аэропортах "Одесса" и "Киев", что могло привести к человеческим жертвам.

Об этом проинформировали в пресс-центре СБУ.

“Служба безопасности разоблачила механизм некачественного выполнения ремонтных работ организацией по техническому обслуживанию в международных аэропортах “Одесса” и “Киев” пассажирских самолетов одной из украинских авиакомпаний, который мог привести к человеческим жертвам”, – говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали нарушения требований действующего законодательства работниками авиакомпании и организации по техническому обслуживанию. В частности, была сфальсифицирована документация по проведению ремонтных работ самолетов.

Как подчеркивают в СБУ, дальнейшее использование фактически неисправных самолетов для пассажирских перевозок “могло привести к возникновению нештатных ситуаций, в том числе катастроф с человеческими жертвами”.

Чиновник авиапредприятия, ответственный за техническое обслуживание самолетов, решением суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Компании-эксплуатанту отменено разрешение на выполнение авиационных пассажирских перевозок, а воздушным судам – сертификаты летной годности.

Продолжаются следственные действия.