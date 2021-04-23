Міжнародний олімпійський комітет уклав партнерство з п'ятьма молодіжними спортивними федераціями та видавцями відеоігор для створення Олімпійської віртуальної серії.

Про це повідомила пресслужба МОК.

Зокрема, перші віртуальні Олімпійські ігри мають відбутися з 13 травня по 23 червня.

У них будуть включені бейсбол, велоспорт, веслування, вітрильний спорт і автоспорт.

Змагатися учасники будуть в наступних іграх:

Всесвітня конфедерація бейсбольного софтболу (WBSC) – eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 (Konami).

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) – Zwift (Zwift Inc.).

Міжнародна федерація вітрильного спорту (World Sailing) – Virtual Regatta (Virtual Regatta SAS).

Міжнародна автомобільна федерація (FIA) – Gran Turismo Sport (Sony).

Світова академічне веслування – відкритий формат.

Зазначається, що віртуальна серія ігор допоможе популяризувати олімпійський рух і цінності серед молоді.