Про це повідомила пресслужба МОК.

Зокрема, перші віртуальні Олімпійські ігри мають відбутися з 13 травня по 23 червня.

У них будуть включені бейсбол, велоспорт, веслування, вітрильний спорт і автоспорт.

Змагатися учасники будуть в наступних іграх:

  • Всесвітня конфедерація бейсбольного софтболу (WBSC) – eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 (Konami).
  • Міжнародний союз велосипедистів (UCI) – Zwift (Zwift Inc.).
  • Міжнародна федерація вітрильного спорту (World Sailing) – Virtual Regatta (Virtual Regatta SAS).
  • Міжнародна автомобільна федерація (FIA) – Gran Turismo Sport (Sony).
  • Світова академічне веслування – відкритий формат.

Зазначається, що віртуальна серія ігор допоможе популяризувати олімпійський рух і цінності серед молоді.

  • У березні організатори Ігор оголосили, що Олімпіада пройде без уболівальників з інших країн.