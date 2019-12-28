В преддверии Нового года, 28 и 29 декабря, по всей территории страны ожидаются мокрый снег, снег с дождем, гололедица.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она охарактеризовала погоду на выходные, как “какабека”.

“Если вдруг кто-то забыл, что такое синоптическая какабека, достаточно просто пройтись сейчас по улице. Особенно в тех украинских областях, где прогнозируют мокрый снег, или дождь с снегом… одним словом, какабека”, – написала она.

В субботу, 28 декабря, осадки прогнозируются по всей территории страны. Мокрый снег будет даже в южных областях.

Интенсивный мокрый снег будет в западных регионах, а также в Центре – в Винницкой и Житомирской областях.

В “Укргидрометцентре” отметили, что в течение суток 28 декабря, а также ночью 29 декабря, в западных областях, в Винницкой и Житомирской областях – умеренный снег. На Прикарпатье – значительный снег с высотой покрова 10 – 15 см, а в Карпатах – до 20 – 30 см.

Также синоптики предупредили, что ухудшение погодных условий может привести к сложностям в движении транспорта на отдельных участках дорог и улиц.