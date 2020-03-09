Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

По словам премьер-министра Иона Кику, на борт самолетов, летящих в Кишинев из стран, в которых есть случаи заражения коронавирусом, будут пускать лишь граждан Молдовы.

“С завтрашнего дня мы тоже намерены ввести ограничительные меры. В зонах риска мы будем пускать на борт лишь граждан Молдовы. Мы не можем полностью запретить полеты из этих страны. Если сделаем это, люди все равно будут приезжать на микроавтобусах в еще худшем состоянии”, — отметил Кику.

Сколько будет действовать ограничение на данный момент неизвестно.

“Это наши люди, и мы обязаны пустить их домой. То есть сейчас мы не прекратим полеты. Сколько будет длиться этот этап, сложно сказать. Думаю, проблема не разрешится быстро”, — добавь премьер.