Поздравление он разместил на своей странице в Facebook.

Президент напомнил, что пандемия уже более года влияет на нашу жизнь ограничениями, от которых нельзя убежать, и до сих пор является вызовом для всех, поэтому призвал оставаться дома на праздник.

“Это уже вторая Пасха, которую мы вынуждены провести дома и ради собственного же здоровья и здоровья родных смотреть богослужения по телевидению и в соцсетях, а не посещать церкви. Помните: молитва сильна и дома. И этот новый вызов – испытания, из которого мы обязательно выйдем сильнее”, – написал Зеленский.

Он отметил, что Пасха – время, чтобы на мгновение остановиться и вспомнить о важности общения и взаимной поддержки, а еще – понимание между людьми, уважения и принятия нового, вызовов и инаковости.