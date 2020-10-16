Министерство образования и науки Украины отменило обязательное комплексное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе. Это тестирование на протяжении многих лет было обязательным при поступлении в высшие учебные заведения.

Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

Следовательно, с 2021 года выпускники школ смогут сдавать два вида ВНО по украинскому языку: по украинскому языку и по украинскому языку и литературе.

Поступающие, которые собираются получать высшее образование гуманитарного и социального направления, обязательно должны сдать ВНО по украинскому языку и литературе. Поступающие, которые собираются получать высшее образование по всем другим специальностям, смогут воспользоваться правом проходить тестирование только по украинскому языку.

“Специалисты Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) уверяют, что тест по украинскому языку будет содержать и компетентностные задания, предполагающие знание литературы. Сертификаты ВНО по украинскому языку и литературе 2018-2020 гг. можно будет использовать для поступления на все специальности”, – сообщили в МОН.

Однако народный депутат, историк Владимир Вятрович на своей Facebook-странице резко раскритиковал это новшество. По его словам, Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, Львовский национальный университет, Острожская академия, Киевский университет имени Гринченко, украинские ученые, языковеды, деятели культуры, общественные организации убеждали МОН сохранить комплексное ВНО по украинскому языку и литературе.

Нардепы из нескольких парламентских фракций также обращались к главе МОН Сергея Шкарлета с призывом не отменять это тестирование.

“На днях в ответ на это обращение получил широкую отписку ни о чем, а теперь вот МОН издал приказ, проигнорировав все поправки касательно ВНО по языку и литературе. Вред от такого шага очевиден. Пользы – никакой “, – добавил Вятрович.