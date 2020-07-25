В Киеве из-за коронавируса на карантин закрыли Свято-Феодосийский ставропигиальный мужской монастырь Православной церкви Украины.

Об этом сообщается на странице монастыря в Facebook.

“В связи с установлением среди тех, кто проживает в монастыре, лиц с подтверждением заболевания коронавирусом, согласно карантинным предписаниям Свято-Феодосиевский монастырь закрывается для посещения”, – говорится в сообщении.

При этом количество заболевших не указывается.

Стоит добавить, что Свято-Феодосиевский ставропигиальный мужской монастырь принадлежит Православной Церкви Украины, он расположен на Печерске возле Киево-Печерской лавры. На территории монастыря проживают восемь насельников.