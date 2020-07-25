Об этом сообщается на странице монастыря в Facebook.
“В связи с установлением среди тех, кто проживает в монастыре, лиц с подтверждением заболевания коронавирусом, согласно карантинным предписаниям Свято-Феодосиевский монастырь закрывается для посещения”, – говорится в сообщении.
При этом количество заболевших не указывается.
Стоит добавить, что Свято-Феодосиевский ставропигиальный мужской монастырь принадлежит Православной Церкви Украины, он расположен на Печерске возле Киево-Печерской лавры. На территории монастыря проживают восемь насельников.
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