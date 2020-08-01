Об этом свидетельствуют данные МОЗ.

Так, в страны “зеленой” зоны вошли Украина, а также такие государства как Швеция, Португалия, Хорватия, Беларусь, Великобритания, Турция, Словения, Египет и Италия. Всего в списке 67 стран.

При этом в списке стран “красной зоны” насчитывается 120 стран. Среди них Китай, Венгрия, Грузия, Германия, Чехия, Болгария, Албания, Черногория, Польша, Франция, Россия.

Стоит отметить, что лица, которые возвращаются из стран “красной зоны”, обязаны при въезде в Украину пройти 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или сдать тест на COVID-19.