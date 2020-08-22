В Министерстве охраны здоровья Украины расширили список стран, которые входят в так называемую "красную зону": таковых 65.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В странах “красной зоны” оказались США, Румыния, Монако, Испания и другие.

Из этой зоны исключили Египет, Чехию, Россию, Молдову, Беларусь, Францию.

Украина в списке стран “зеленой зоны”. Также в этом списке Россия, Франция, Швеция, Болгария и другие.

В МВД по этому поводу добавили, что человек приехал из страны “зеленой зоны” (согласно списку), то ему самоизоляция или обсервация не нужны. Если же из “красной зоны” – сдает тест и проходит 14-недельный карантин.

Также, чтобы попасть в Украину, иностранцы обязаны иметь полис медицинского страхования.