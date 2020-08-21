Правительство снова изменило правила въезда в Украину из-за границы, оставив, в частности, один критерий для определения иностранного государства как "страны с широким распространением COVID-19".

#Буквы собрали всю информацию для путешественников.

Правила въезда для иностранцев

Согласно правилам уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы будут отказывать в пропуске в Украину иностранцам и лицам без гражданства без наличия полиса страхования, покрывающего расходы на лечением COVID-19.

Такое требование не касается отдельных категорий иностранцев, которые четко определены Постановлением.

Решением правительства определены категории лиц, которые обязательно подлежат самоизоляции – это лица, которые пересекают государственную границу и прибывающих из государства или являются гражданами государств с широким распространением COVID-19 (исключение составляют отдельные категории граждан). Такие путешественники обязаны установить и активировать мобильное приложение “Действуй дома”, а в случае невозможности его применения – выбыть на обсервацию.

Так, самоизоляция или обсервация лица в связи с пересечением государственной границы прекращается в случае получения им отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, который проведен после пересечения государственной границы или не позднее чем за 48 часов до пересечения.

Правило прекращения самоизоляции лица не касается порядка пересечения государственной границы. То есть, при пересечении границы установления и активация мобильного приложения “Действуй дома” является обязательным, а воспользоваться результатами ПЦР-теста, сделанного, в том числе не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы, с целью прекращения самоизоляции, можно уже после пересечения границы.

Нужна самоизоляция при въезде в Украину

От обязательной самоизоляции освобождены лица, которые имеют отрицательный результат теста на COVID-19, который сделан не более, чем за 48 часов до пересечения границы. Также обсервация не нужна лицам, которые перевозят гемопоэтические стволовые клетки для трансплантации.

Также исключение по самоизоляции при пересечении границы составляют:

дети до 12 лет

граждане государств со значительным распространением COVID-19 и не состояли на территории таких государств в течение последних 14 дней или направляются по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

дипломаты и консулы, а также работники представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

водители и члены экипажа транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;

инструкторы вооруженных сил государств – членов НАТО и государств – участников программы НАТО “Партнерство ради мира”, которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил;

деятели культуры по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождает каждого из них.

Кому нужен страховой полис

Иностранцы при въезде должны иметь полис медицинского страхования.

Полис должен выдавать компания, зарегистрированная в Украине, или иностранная страховая компания, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией – партнером на территории Украины (ассистанс). Полис должен покрывать расходы, связанные с лечением Covid-19, обсервацией и действовать весь срок пребывания в Украине.

Такое требование относительно полиса не касается иностранцев, лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, лиц, признанных беженцами, или граждан, нуждающихся в дополнительной защите.

Также это не касается работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, и военнослужащих вооруженных сил государств-членов НАТО.

Нужно ли сдавать тест при въезде в Украину

Все прибывшие в Украину из “красной зоны” обязаны или пойти на 14 дней в изоляции, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы.

В “врасный список” входят страны, где количество новых случаев на 100 000 населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине. Или же если прирост числа инфицированных в них за последние 14 дней превышает аналогичный за прошедшие 14 дней на 30%. Среди них: США, Израиль, Черногория, Сингапур, Испания, Албания, Болгария, ОАЭ, Румыния, Молдова, Польша, Германия, Грузия, Эстония, Франция, Греция и другие.

Граждане, которые приезжают из страны “зеленой зоны”, должны иметь полис медицинского страхования и без самоизоляции и без проведения тестов могут находиться на территории Украины.

Правила въезда для граждан Украины

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 в мире и ростом числа новых случаев заболевания МИД Украины рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок за пределы Украины без крайней необходимости.

При возвращении в Украину ознакомьтесь с:

Что делать, когда возвращаешься из стран “красный список”

В “красный список” входят страны, где количество новых случаев на 100 000 населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине. Или же если прирост числа инфицированных в них за последние 14 дней превышает аналогичный за прошедшие 14 дней на 30%. Среди них: США, Израиль, Черногория, Сингапур, Испания, Албания, Болгария, ОАЭ, Румыния, Молдова, Польша, Германия, Грузия, Эстония, Франция, Греция и другие.

Все прибывшие в Украину из “красной зоны” обязаны или пойти на 14 дней в изоляции, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы.

Что делать, когда возвращаешься из стран “зеленый список”

Граждане, которые приезжают из страны “зеленой зоны”, должны иметь полис медицинского страхования и без самоизоляции и без проведения тестов могут находиться на территории Украины.

Сейчас в “зеленую” зону входят Швеция, Чехия, Португалия, Хорватия, Австрия, Турция, Канада, Словения, Италия, Египет, Грузия, Венгрия, Тунис и другие.

Какие страны открыли границы для украинцев

Границы для украинцев открыли, Болгария, Словения, Мальдивы, ОАЭ, Ирландия, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Турция, Сербия, Албания, Черногория, Хорватия, Беларусь, Великобритания, США, Египет, Мексика Тунис, Багамские острова.

В то же время, Украина не попала в список “безопасных” для въезда на территории Европейского союза.

Но пока въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий украинцев:

тех, кто путешествует с целью обучения;

граждан, путешествующих по территории ЕС транзитом;

моряков, направляются на корабль;

медиков и исследователей;

сезонных работников;

высококвалифицированных работников третьих стран, если их занятость необходима с экономической точки зрения и работа не может быть отложена или выполнена за рубежом.

В то же время Министерство иностранных дел Украины рекомендует перед поездкой изучить правила пересечения границы той или иной страны. Это можно сделать на интерактивной карте украинского министерства. Кликнув на конкретную страну, система покажет список требований для пересечения границы. Также актуальную информацию можно найти на сайтах МИД других стран.