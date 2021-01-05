Министерство охраны здоровья Украины в 2021 году планирует реализовать ряд цифровых проектов: в частности, внедрить электронный кабинет пациента и избавиться от бумажных больничных.

Об этом рассказал сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов.

По его словам, МОЗ вместе с Министерством цифровой трансформации разработали дорожную карту в сфере электронной системы здравоохранения. Согласно этой карте, на 2021 год запланировано более 30 цифровых проектов.

В первую очередь планируется внедрить электронный кабинет пациента.

“В первую очередь, мы хотим внедрить электронный кабинет пациента, в том числе с интеграцией его с сервисом “Дия”, что позволит пациенту видеть собственную электронную медицинскую карту, предоставлять декларации онлайн, предоставлять доступ к собственным данным”, – отметил Степанов.

Он уточнил, что в электронном кабинете будет собрана вся информация по каждому пациенту.

“Вы просто приходите к врачу, он входит в ваш кабинет пациента и сразу видит все данные, которые там собраны. Это достаточно важная вещь, которую мы стремимся сделать уже в 2021 году”, – подчеркнул министр.

Кроме того, МОЗ хочет в 2021 году избавиться от бумажных больничных и ввести электронные.

“Следующее – это медицинские заключения, в первую очередь электронные больничные. Мы хотим в 2021 году полностью избавиться от оформления бумажных больничных… Во-первых, это больше унифицирует, сделает более простой выдачу больничного. И контроль за выдачей больничных будет более суровым”, – объяснил глава МОЗ.

Степанов напомнил, что в 2021 году будут внедряться электронные рецепты: в первую очередь на инсулины, наркосодержащие средства и постепенно на другие рецептурные препараты (в том числе и на антибиотики).

Кроме того, ведется разработка системы управления лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Это должна быть единая электронная система, которая позволит контролировать остатки препаратов в медучреждениях.

“Также есть планы по интеграции системы с другими государственными системами и реестрами. Остро будет стоять вопрос функционала верификации данных, их безопасности и надежности”, – заявил Степанов.

(На видео – с 4:50)