Министерство здравоохранения закупает защитную одежду для врачей по гораздо большей цене, чем это удается волонтерам.

Об этом сообщают в благотворительном фонде “Пациенты Украины”.

“Волонтеры покупают для украинских врачей костюмы примерно за 200 гривен, медучреждения в регионах тоже находят костюмы защиты за 200-300 гривен. В этом же ценовом диапазоне покупало и государственное предприятие “Медицинские закупки Украины”, которое нашло костюмы напрямую у производителя за 245 гривен. Вместо этого МОЗ за ночь изменило закупочные планы и увеличило цену до 500 гривен за один костюм”, – говорит исполнительный директор фонда Инна Иваненко.

По информации волонтеров, вместо необходимых 140 тысяч костюмов украинские врачи получат только 70 тысяч.

При этом в Министерстве здравоохранения идут в обход закупочных организаций и берут закупки в свои руки.

“Если бы МОЗ действительно хотело защитить медиков, то купило бы костюмы защиты еще два месяца назад, то не блокировало бы закупки лекарств и оборудования, то мы бы не имели сегодня страшных цифр инфицированных врачей”, – считает глава благотворительной организации “100% Життя” Дмитрий Шерембей.