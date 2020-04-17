Минимум три церкви и Киево-Печерская лавра стали очагами вспышки коронавируса в Украине.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения в Telegram-канале.

Министерство охраны здоровья сообщило, что из-за несоблюдения правил карантина и скопления людей в закрытом пространстве много людей заразились коронавирусом именно в церкви.

По данным МОЗ, по состоянию на сегодня на территории Киево-Печерской лавры зафиксировано почти 100 случаев заражения коронавирусом. Среди больных и настоятель монастыря.

В Залещиках Тернопольской области вспышка коронавируса началась с больного священника, который, не зная о заражении, проводил богослужения и успел контактировать примерно с 500 людьми.

В Мукачево Закарпатской области причиной вспышки коронавируса стала зараженная 69-летняя жительница, которая успела инфицировать по меньшей мере 19 человек. Женщина, имея симптомы заболевания, два дня подряд ходила на службу в Свято-Михайловский собор.

Кроме того, двое человек из Николаевской области заразились коронавирусом после посещения богослужения, на котором присутствовали две инфицированные женщины.

“Многовековые традиции празднования Пасхи имеют большое значение для украинцев. Однако в этом году ради собственной безопасности и безопасности близких необходимо воздержаться от визитов в церковь и остаться дома. Посмотреть трансляцию богослужений можно будет по телевизору”, – подчеркнули в МОЗ.