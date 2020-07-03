Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

По его словам, медицинский совет состоит из специалистов инфекционных заболеваний, специалистов по кардиологии, кардиохирургии, онкологии, семейной медицины. В состав медицинского совета также вошли и главные врачи различных медицинских учреждений, в частности областных, районных больниц и по семейной медицине.

Степанов также рассказал, с какой целью создавался этот орган.

“Для чего был создан этот медицинский совет? Потому что я всегда говорил и убежден, что любое движение нашей реформы, создание системы оказания медицинской помощи возможно сделать только со специалистами в сфере нашей медицины, которыми мы все гордимся, особенно сейчас в период пандемии. Они берегут наше здоровье, лечат нас. И именно с ними надо консультироваться каким образом нам двигать медицину. Это очень хорошо, когда мы пользуемся советами экспертов, в том числе и международных экспертов, и мы это делаем как МОЗ. Но я считаю, что без их мнения, их советов именно наших украинских специалистов очень трудно будет создать качественную медицину”, – сказал он.

Основными задачами медицинского совета являются:

разработка и внесение на рассмотрение министра предложений по реформированию системы здравоохранения;

предоставление предложений по определению приоритетов по использованию международной помощи, бенефициаром которой определен МОЗ для внедрения реформ;

предоставление предложений по внедрению в практику учреждений здравоохранения новых и существующих медицинских технологий, которые используются в мире и улучшают процесс лечения.

анализ приоритетных направлений развития системы здравоохранения и результатов медицинских исследований.