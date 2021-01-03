Об этом сообщается на сайте МОЗ.
Количество стран в “красном” списке увеличилось с 47 до 49. Это, в частности, Германия, Чехия, США, Черногория, Молдова, Грузия, Венгрия, Португалия, Турция, Румыния, Кипр. В список также добавились Великобритания и Польша.
В “красную зону” вошли страны, где показатель заболеваемости 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине. По прибытии из стран “красной зоны” требуется самоизоляция.
В “зеленую зону” входят 194 страны, в частности, Беларусь, Россия, Франция, Испания, Бельгия, Канада, Китай.
- За прошедшие сутки, 2 января, в Украине зафиксировано 4576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели также 158 детей и 172 медработника.