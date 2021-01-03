Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1306 человек;
  • летальных случаев – 123;
  • выздоровели – 6250 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 14 576 (в том числе методом ПЦР – 12362, методом ИФА – 2214).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 1074093 лица;
  • выздоровели – 728 865 человек;
  • летальных исходов – 18 854;
  • проведения ПЦР-тестов – 5 610 003.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев – 370 случаев;
  • Винницкая область – 66 случаев;
  • Волынская область – 93 случая;
  • Днепропетровская область – 404 случая;
  • Донецкая область – 200 случаев;
  • Житомирская область – 25 случаев;
  • Закарпатская область – 78 случаев;
  • Запорожская область – 301 случай;
  • Ивано-Франковская область – 99 случаев;
  • Киевская область – 303 случая;
  • Кировоградская область – 22 случая;
  • Луганская область – 85 случаев;
  • Львовская область – 433 случая;
  • Николаевская область – 454 случая;
  • Одесская область – 426 случаев;
  • Полтавская область – 197 случаев;
  • Ровенская область – 75 случаев;
  • Сумская область – 147 случаев;
  • Тернопольская область – 59 случаев;
  • Харьковская область – 68 случаев;
  • Херсонская область – 115 случаев;
  • Хмельницкая область – 14 случаев;
  • Черкасская область – 244 случая;
  • Черновицкая область – 146 случаев;
  • Черниговская область – 152 случая.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и г. Киев (370).

  • По состоянию на 2 января в Украине подтверждено более 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.