За прошедшие сутки, 2 января, в Украине зафиксировано 4576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели также 158 детей и 172 медработника.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1306 человек;

летальных случаев – 123;

выздоровели – 6250 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 14 576 (в том числе методом ПЦР – 12362, методом ИФА – 2214).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1074093 лица;

выздоровели – 728 865 человек;

летальных исходов – 18 854;

проведения ПЦР-тестов – 5 610 003.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 370 случаев;

Винницкая область – 66 случаев;

Волынская область – 93 случая;

Днепропетровская область – 404 случая;

Донецкая область – 200 случаев;

Житомирская область – 25 случаев;

Закарпатская область – 78 случаев;

Запорожская область – 301 случай;

Ивано-Франковская область – 99 случаев;

Киевская область – 303 случая;

Кировоградская область – 22 случая;

Луганская область – 85 случаев;

Львовская область – 433 случая;

Николаевская область – 454 случая;

Одесская область – 426 случаев;

Полтавская область – 197 случаев;

Ровенская область – 75 случаев;

Сумская область – 147 случаев;

Тернопольская область – 59 случаев;

Харьковская область – 68 случаев;

Херсонская область – 115 случаев;

Хмельницкая область – 14 случаев;

Черкасская область – 244 случая;

Черновицкая область – 146 случаев;

Черниговская область – 152 случая.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и г. Киев (370).