Обновленную информацию опубликовала пресс-служба МОЗ.
По данным ЦОС, по состоянию на 22:30 22 марта в Украине есть 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев.
Сейчас коронавирусную болезнь обнаружено в:
Днепропетровская область – 2;
Донецкая область – 1;
Житомирская область – 2 (1 летальный)
Ивано-Франковская область – 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки;
Киев – 29 (из них 20 выявлено за последние сутки);
Киевская область – 5, из которых 1 за последние сутки;
Львовская область – 2, из которых 1 за последние сутки;
Тернопольская область – 1;
Черновицкая область – 25 (1 летальный);
Черкасская – 1 подтвержден за последние сутки.
- В Министерстве здравоохранения опровергли информацию о том, что по состоянию на 22 марта в Украине от коронавируса выздоровели 8 человек.