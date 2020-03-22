Сегодня в Украине зафиксировали 26 новых случаев инфицирования коронавирусом. Теперь общее количество зараженных — 73 человека.

Обновленную информацию опубликовала пресс-служба МОЗ.

По данным ЦОС, по состоянию на 22:30 22 марта в Украине есть 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев.

Сейчас коронавирусную болезнь обнаружено в:

Днепропетровская область – 2;

Донецкая область – 1;

Житомирская область – 2 (1 летальный)

Ивано-Франковская область – 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки;

Киев – 29 (из них 20 выявлено за последние сутки);

Киевская область – 5, из которых 1 за последние сутки;

Львовская область – 2, из которых 1 за последние сутки;

Тернопольская область – 1;

Черновицкая область – 25 (1 летальный);

Черкасская – 1 подтвержден за последние сутки.