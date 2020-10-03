В Министерстве охраны здоровья Украины призвали усилить контроль за соблюдением карантинных ограничениях на продовольственных рынках, а также в других местах массового скопления людей.

Об этом на брифинге заявил глава МОЗ Максим Степанов.

Министр отметил, что усилить контроль необходимо в связи с тем, что на этой неделе практически ежедневно фиксировалось по более чем 4 тысячи новых случаев заражения COVID-19.

Степанов пояснил, что у МОЗа нет полномочий для того, чтобы контролировать соблюдение карантина.

“Чтобы усилили контроль… особенно в тех местах, где у нас такие большие массовые скопления людей. Ну, например, те же самые рынки. Потому что мы можем увидеть, что в магазинах и супермаркетах пытаются как-то устанавливать контролирующие меры… Я еще раз хочу обратить внимание, у нас увеличивается количество людей, у которых тяжелое протекание болезни”, – добавил Степанов.