В Украине начал работать сайт по вопросам вакцинации от COVID-19. Его запустило Министерство охраны здоровья.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Информация будет размещена на портале vaccination.covid19.gov.ua. Там можно узнать об этапах и целевых группах вакцинации, о вакцинах, которые будут использоваться, а также о том, как будет происходить сам процесс вакцинации в стране.

Также на сайте будут специальные информационные панели со статистическими данными о ходе вакцинальной кампании в Украине, а все данные будут обновляться в режиме, близком к реальному времени.

Тем не менее отмечается, что это пока бета-версия портала и там пока нет возможности записаться на вакцинацию.

“До конца февраля функционал портала будет расширен благодаря дополнительным разделам и мобильной версии. После обновления сайт будет разделен на две части: одна будет содержать информацию для широкой аудитории, а вторая — специализированную информацию для медицинских работников”, – заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Напомним, стратегическая консультативная группа Всемирной организации здравоохранения по вопросам иммунизации (SAGE) опубликовала временные рекомендации по использованию вакцины Moderna mRNA-1273 от COVID-19 людям в возрасте от 18 лет.

В рекомендациях говорилось, что применять эту вакцину при беременности можно, только если “польза от вакцинации беременной женщины перевешивает потенциальные риски вакцины”.

Например, в случае если беременная женщина является медицинским работником и подвергается угрозе заражения.