Об этом пишет британское издание The Guardian.

Вскоре после терактов 11 сентября в Нью-Йорке музей на Верхнем Вестсайде начал собирать предметы из этой трагедии – от обломков Всемирного торгового центра до общественных вывесок, писем и пожарных шлемов.

“У нас было мало времени для сбора предметов, которые засоряли улицы в центре города – это мусор для некоторых, но для нас это сокровище”, – сказал бывший президент музея Кеннет Т. Джексон.

Теперь музей хочет сделать тоже самое о пандемии коронавируса. Музей собирает предметы одноразового использования , фотографии и личные вещи ньюйоркцев, которые будут подробно описывать нынешний кризис.

“Это история, на которую все будут оглядываться. Мы надеемся, что люди смогут извлечь из этого уроки и лучше подготовиться к подобному в будущем”, – говорит директор музея Марги Хофер.

Коллекция о коронавирусе схожа с коллекцией о трагедии 9/11, но особое внимание будет уделено здравоохранению и медицине, предметам домашнего обихода, жизни в условиях карантина и социальному дистанцированию.

Предметы для экспозиции стали собирать в марте – это дезинфицирующее средство для рук, маски, перчатки. Также есть фотография Алана Балицкого, одного из реставраторов музея, сидящего за швейной машиной, и шьющего тканевые маски для лица. Есть и вывески учреждений, магазинов и ресторанов о закрытии на карантин, или, например, о том, что кто-то бесплатно раздаст одноразовые перчатки.

Есть также снимки пустых улиц Нью-Йорка, сделанные фотографом Стивеном Хармоном. На одном изображен пустой Колумбус-Серкл, датированный 28 марта, на другом – здание, которое дезинфицируют рабочие, одетые в защитные костюмы.

Среди предметов есть также детские рисунки радуг.

Кроме того, в коллекцию могут попасть креативные средства индивидуальной защиты, таких как пластиковые маски Yoda Halloween, смарт-термометры.

Также кураторы выставки заинтересованы собрать истории медицинских работников.