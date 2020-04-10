Об этом пишет Hypebeast.

Курсы, которые предназначены для широкой аудитории, посвящены классическому и современному искусству, а также фотографии, моде и дизайну. Программы разделены по темам: “Мода как дизайн”, “Взгляд сквозь фотографию”, “Абстрактная послевоенная живопись”, “Современное искусство и идеи” и “Что такое современное искусство?”.

Отмечается, что “Видение сквозь фотографию” поможет начинающим фотографам понять различные типы фотографических изображений, как контекст может изменить изображение и роль фотографии в современном визуально насыщенном мире.

Кроме того, курс “Современное искусство и идеи” поможет слушателям понять современное искусство с помощью аудио-интервью с художниками и дизайнерами.