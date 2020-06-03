Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
Уточняется, что инцидент случился под городом Никополем.
К патрульным, охраняющим аварийный Алексеевский мост, подошел 33-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
Нарушитель достал из своего кармана боевую гранату “Ф-1” и угрожал взорвать ее. Полицейским удалось задержать мужчину, изъяв у него гранату.
Отмечается, что по делу начато криминальное производство по статье “посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа”, которая может предусматривать наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
- Ранее полицейские задержали под Киевом россиянина, который угрожал взорвать многоэтажный дом.