Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Уточняется, что 4 мая неизвестный забрал телефоны у трех местных жителей в селе Святопетровское, угрожая ножом одной из пострадавших.
После грабежей подозреваемый забаррикадировался в квартире и кричал из окна, что взорвет многоэтажный дом.
Прибывшим на место спецназовцам пришлось взламывать двери и штурмовать квартиру для того, чтобы задержать нарушителя.
Задержанным оказался 38-летний россиянин, который в данный момент находится в изоляторе временного содержания.
При этом в ходе осмотра квартиры каких-либо взрывных предметов правоохранителями обнаружено не было.
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