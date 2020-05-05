Полицейские задержали под Киевом россиянина, который угрожал взорвать многоэтажный дом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Уточняется, что 4 мая неизвестный забрал телефоны у трех местных жителей в селе Святопетровское, угрожая ножом одной из пострадавших.

После грабежей подозреваемый забаррикадировался в квартире и кричал из окна, что взорвет многоэтажный дом.

Прибывшим на место спецназовцам пришлось взламывать двери и штурмовать квартиру для того, чтобы задержать нарушителя.

Задержанным оказался 38-летний россиянин, который в данный момент находится в изоляторе временного содержания.

При этом в ходе осмотра квартиры каких-либо взрывных предметов правоохранителями обнаружено не было.