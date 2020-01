Об этом пишет MedicalXpress.

Так, эксперты опросили более 2500 человек в Соединенных Штатах и Китае на предмет их эмоциональной реакции на песни различных жанров, включая рок, фолк, джаз, классику, оркестр, экспериментальный и хэви-метал.

Выяснилось, что субъективное восприятие музыки в разных культурах может отображаться как минимум в 13 ключевых чувствах: веселье, радость, возбужденность, ощущение красоты, расслабление, грусть, мечтательность, торжество, беспокойство, неуверенность, раздражение, бунт и энтузиазм.

Ведущий автор исследования, аспирант Калифорнийского университета в Беркли по неврологии Алан Коуэн перевел эти данные в интерактивную аудиокарту, где пользователи Сети могут проверить соответствуют ли их эмоциональные реакции на определенный звук тому, как люди из разных культур реагируют на музыку.

К примеру, во время прослушивания “Времен года” Вивальди люди чувствовали себя возбужденными. Песня Clash “Rock the Casbah” вызывала у них энтузиазм. Кроме того, трек Альберта Грина “Let’s Stay Together вызвал” чувственность, а Israel Kamakawiwo?ole’s “Somewhere over the Rainbow” вызвал радость.

В то же время, исследователи признают, что некоторые из этих ассоциаций могут быть основаны на контексте, в котором участники исследования ранее слышали определенный фрагмент музыки, например, в фильме или видео на YouTube. Но это менее вероятно в случае с традиционной китайской музыки, с помощью которой результаты исследования были подтверждены.