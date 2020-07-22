Проект постановления об изменении правил регистрации автомобилей, один из пунктов которого касается битых автомобилей из США, находится на финальной стадии.

Об этом в комментарии “Экономической правде” заявил начальник профильного управления Главного сервисного центра МВД Денис Фурманюк.

“На сегодня все заинтересованные органы предоставили свои замечания. Это Минэкономики, Минфин, Мининфраструктуры, Минюст и Государственная регуляторная служба. Они будут вноситься в проект. В МВД эту информацию уже обобщают. Я думаю, что в ближайшее время – неделя-две и проект будет рассмотрен”, – сказал Фурманюк.

Новые правила больше других затронут импортеров “битков” из Америки.

Для подержанных авто придется подавать документы о регистрации транспортного средства за рубежом, еще и переводить их на украинский язык. Ранее зарегистрировать авто в Украине можно было на основании “карточки об утилизации”, которая фактически заменяла техпаспорт. Теперь такая опция исчезнет.

Перевод документов должен проводиться консульскими учреждениями Министерства иностранных дел или официальными органами других государств.

Подготовленный в правительстве документ не предусматривает переходного периода.

“В документе нет ничего об отсрочке. Если постановление будет принято Кабмином и опубликовано в “Вестнике Украины”, то оно сразу вступит в силу. По процедуре – это где-то месяц-полтора”, – отмечают в МВД.

При этом в МВД не могут назвать точный перечень документов, которые понадобятся для регистрации автомобилей из США.

“В каждой стране, а если говорить о США, то в разных штатах по-разному урегулирована эта ситуация, где департаменты транспорта выдают такие документе, где-то – страховые компании. Я не могу назвать, у нас нет общего перечня”, – признал Фурманюк.

Битые авто довольно массово ввозят в Украину, тут их ремонтируют и перепродают по невысоким ценам.