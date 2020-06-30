В Верховной Раде "слуги народа" зарегистрировали законопроект №3704. Нардепы хотят, чтобы каждый водитель дорого авто платил за машину 25 тысяч гривен в год. Ранее это касалось только владельцев элитных машин.

Об этом рассказывают #Буквы.

Согласно пояснительной записке, в Украине существует проблема обеспечения лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью автомобильным транспортом.

“Однако, бюджетные средства и средства Фонда социального страхования Украины на это практически не выделяются. Так, например, только в городе Киеве по состоянию на 01.01.2019 года на учете для обеспечения специализированным автотранспортом находится более 4 тыс. человек с инвалидностью”, – говорится в документе.

Проект разработан с целью:

приближения налогового законодательства Украины к законодательству ЕС;

установления благоприятных условий для ввоза в 2020 году в Украину автомобилей лицами с инвалидностью, ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, участниками боевых действий и инвалидами войны;

обновление автопарка украинских перевозчиков.

Законопроектом предлагается:

освобождение с 1 января 2021 года от уплаты налога на добавленную стоимость операций по ввозу авто личного пользования участниками боевых действий, ветеранами, военными с инвалидностью и т.д.;

освобождение до 31 декабря 2020 (включительно) от уплаты акцизного налога на операции по ввозу авто для участником боевых действий, ветеранов, военных с инвалидностью и т.д.

Стоит отметить, что эти налоговые преференции не распространяются на автомобили, произведенные до 1 января 1995 года (то есть соответствуют стандарту Евро-2), их стоимость более 200 размеров минимальной заработной платы (то есть более 944,6 тыс. грн. по состоянию на 2020 год), а также если эти авто российского производства.

Если будет установлено, что ввезенное авто не используется для личных нужд, то владелец должен будет еще заплатить налоги. Такая норма вводится временно, до 1 января 2025 года.

Согласно законопроекту, облагаться налогом будут:

мотоциклы;

водные транспортные средства – катеры, яхты, судна.

Снижается порог среднерыночной стоимости транспортных средств, которые подпадают под налогообложение – с 375 до 200 размеров минимальных зарплат – то есть, стоимость авто от 944,6 тыс. грн.

Облагаться налогом будут авто в “возрасте” до 8 лет.

Ставка налога в расчете на календарный год составляет 6 размеров минимальной заработной платы – сейчас это 28 338 грн.

Если закон вступит в силу, этот налог вынуждены будут платить большая часть украинских водителей.

Если же не заплатить в течение 60 дней, сумма налога будет расти. Если заплатить в первые 90 дней – плюс 10% к штрафу, после 90 дней – 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут арестовать.

Стоит отметить, что за отказ владельца авто платить налог, транспортное средство могут изъять.