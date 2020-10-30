В связи с распространением COVID-19 Министерство внутренних дел Украины временно прекращает прием граждан.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“С целью недопущения распространения коронавируса COVID-19 и выполнения требований постановления Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 №211” О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19 “прием граждан в Министерстве внутренних дел приостановлен на неопределенный срок”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что обращения граждан будут приниматься на электронный почтовый адрес. Также письменные обращения можно подать через почтовый ящик, который находится на территории КПП №1 (Центральный вход МВД).