Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
“С целью недопущения распространения коронавируса COVID-19 и выполнения требований постановления Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 №211” О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19 “прием граждан в Министерстве внутренних дел приостановлен на неопределенный срок”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что обращения граждан будут приниматься на электронный почтовый адрес. Также письменные обращения можно подать через почтовый ящик, который находится на территории КПП №1 (Центральный вход МВД).
- По состоянию на 29 октября в Украине подтверждено более 7,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.