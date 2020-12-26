План президента Зеленского о полной мобилизации мужчин и женщин в случае агрессии РФ со стороны Крыма нереалистичный. Более того, такие действия могут навредить, а не принести пользу.

Об этом заявил заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос в интервью изданию НВ.

По его словам, окружение президента убеждает его, что эта идея сработает. Однако это возможно только в теории, а не на практике.

“Это (окружение президента, – ред.) рассказывают президенту, что они это способны сделать (массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения России, – ред). А мы, которые это прошли и видели это в своих реалиях, – мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин – а обученные ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Или люди эти хотят это делать? Нет”, – сказал Кривонос.

По его словам, государство должно идеологически воспитывать мобилизационный резерв. Сейчас патриотизм в Украине “не поддерживается на государственном уровне”, о чем свидетельствует практика 2014 года.

“Мы должны понимать, что, даже мобилизовав людей, мы их должны еще научить. Потому что мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч. С другой стороны, посмотрите на опыт армяно-азербайджанской войны. Она показала, что небольшое количество личного состава во взаимодействии с техникой при правильно спланированных операциях позволяет достичь высоких результатов. Поэтому огромное количество мобилизованных людей не решит вопрос способности противодействовать врагу”, – сказал Кривонос.