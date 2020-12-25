Если Россия нападет на Украину со стороны оккупированного ею Крыма, начнется полномасштабная война, в рамках которой будут мобилизованы все украинцы – и мужчины, и женщины.

Об этом в интервью изданию “Фокус” заявил президент Украины Владимир Зеленский.

У главы государства спросили, задумывался ли он над тем, что Россия снова может напасть на Украину, но уже с другой стороны, например, из Крыма.

В ответ Зеленский сообщил, что в таком случае будет “большая война”.

“Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины”, – подчеркнул он.

“Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает”, – добавил Зеленский.