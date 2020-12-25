Об этом в интервью изданию “Фокус” заявил президент Украины Владимир Зеленский.
У главы государства спросили, задумывался ли он над тем, что Россия снова может напасть на Украину, но уже с другой стороны, например, из Крыма.
В ответ Зеленский сообщил, что в таком случае будет “большая война”.
“Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины”, – подчеркнул он.
“Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает”, – добавил Зеленский.
- Президент Украины Владимир Зеленский в этом же интервью заявил, что может позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, но сейчас не делает этого, так как “нет предмета для разговора”.
- В ноябре спецпред главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау заявила об отсутствии прогресса по созданию плана действий для урегулирования ситуации на Донбассе.
- Ранее украинская сторона подготовила “План совместных шагов” для Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Он содержит предложение о полном прекращении вооруженного конфликта и демилитаризации оккупированных территорий Донбасса в начале 2021 года, чтобы провести там местные выборы 31 марта 2021 года. Представители российской делегации в Трехсторонней контактной группе отбросили этот план и поддержали предложенный боевиками.