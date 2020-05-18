Об этом сказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков во время брифинга, передает корреспондент #Букв.

“Как мы говорим о вас – о доступе журналистов к балкону (место работы прессы в ВР – ред.) – мы не выходили из режима карантина, потому, что мы в него не заходили и Верховная Рада работала. Работала в режиме комитетов, в режиме внеочередных заседаний”, – сказал Разумков.

Председатель Верховной Рады добавил, что сейчас изменился график работы Верховной Рады.

Отметим, что сейчас действуют ограничения на работу журналистов в Верховной Раде. По словам Разумкова, ограничения будут снимать постепенно. Но, когда именно, глава ВП не уточнил.

“Сегодня, это – не какое-то особое отношение к журналистам. Вы имели возможность убедиться, что свободу слова мы уважаем … Доступа у журналистов к народным депутатам более чем достаточно, в том числе и на улице, и тут”, – сказал он.

Разумков отметил, что общение журналистов с народными депутатами на улице — достаточно, однако ограничения буду ослабляться постепенно.

Он уточнил, что возможность возвращения журналистов к привычному режиму работы в парламене будет рассматриваться после 22 июня.