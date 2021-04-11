Об этом он сказал во время интервью программе “Вопрос номер один” на телеканале “Беларусь-1”, его слова приводит пресс-служба МИД республики.

На вопрос о том, что Украина хочет отказаться от белорусской площадки по переговорам по поводу Донбасса, Макей ответил, что это “нежелание отдельных украинских политиков соблюдать те договоренности”.

“Подобного рода вакханалия вокруг этого заявления говорит о нежелании отдельных украинских политиков соблюдать те договоренности, которые были достигнуты в Минске. И это предложение господина [главы украинской делегации в ТКГ Леонида] Кравчука для меня смехотворно: “Мы должны проводить заседания трехсторонней контактной группы в нейтральной стране, например, в Польше”. Я не знаю, откуда родом господин Кравчук, но эта его фраза-шутка достойна пера покойного одессита Михаила Жванецкого. Уж более “нейтральной” страны, чем Польша, во всем мире не сыскать”, — сказал Макей.

По его словам, официальный Минск много раз говорил, что Беларусь “не навязывалась в какие-то посредники”.

“Мы абсолютно добросовестно выполняли те обязанности, о которых нас попросили: обеспечение работы Трехсторонней контактной группы — организационное, протокольное и техническое. Претензий к нам не было. Были благодарности и с украинской стороны, со стороны России и со стороны ОБСЕ. Есть конкретные документы на сей счет”, — сказал глава белорусского МИД.

Макей считает неважным, где будут проходить заседания контактной группы, “главное, – чтобы был достигнут конкретный результат”.

“Не хотят они [Украина] работать дальше — пожалуйста, пусть ищут другое место. Речь идет не об этом, это все определенные уловки. Речь идет о том, что все стороны должны быть искренне заинтересованы в скорейшем урегулировании кризиса на востоке Украины, а не в попытках обойти, в том числе, и минские договоренности”, – сказал он.