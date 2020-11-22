Новым спикером Министерства иностранных дел Украины назначен Олег Николенко. Он сменил на этом посту Екатерину Зеленко.

Об этом сообщает МИД в Facebook.

“Хочу укрепить работу пресс-службы как современного инструмента коммуникаций украинской внешней политики. И мне повезло, что это можно делать вместе с классной коммуникационной командой”, – отметил Николенко.

Сам Николенко рассказал, что в старшей школе увлекался иностранными языками, историей и географией. Поэтому сначала получил филологическое образование и стал переводчиком английского и арабского языков, затем – юристом-международником.

По данным МИД, Николенко в 2008 году стал атташе посольства Украины в Ливии. По возвращении в Киев занимался регионом Северной Африки и Ближнего Востока.

Последние пять лет работал представителем Постоянного представительство Украины при ООН в Нью-Йорке.

Во время работы в ООН был избран на должность вице-председателя комитета ООН по информации, участвовал в реформировании информационной политики ООН в контексте противодействия пандемии COVID-19.

Его предшественница Екатерина Зеленко теперь посол Украины в Сингапуре.