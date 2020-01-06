На украинского активиста Леонида Овчаренко, которого жестко задержали в Киеве за вопрос "чей Крым" нападал молодой человек, который ранее работал в цирке.

Личные аккаунты нападавшего были опубликованы пользователями Facebook в комментариях под публикацией видео нападения.

Его резюме можно увидеть на популярном ресурсе для поиска работы work.ua.

В частности, в резюме Толмачева Никиты Александровича указано, что ему в 2012 году было 22 года.

Парень ищет работу аниматором.

В резюме указано, что Толмачев имеет 10 месяцев опыта работы в цирке “Кобзов”.