Личные аккаунты нападавшего были опубликованы пользователями Facebook в комментариях под публикацией видео нападения.
Его резюме можно увидеть на популярном ресурсе для поиска работы work.ua.
В частности, в резюме Толмачева Никиты Александровича указано, что ему в 2012 году было 22 года.
Парень ищет работу аниматором.
В резюме указано, что Толмачев имеет 10 месяцев опыта работы в цирке “Кобзов”.
- Ранее сообщалось, что в Киеве был жестко задержан полицией активист организации “Видсич” Леонид Овчаренко за вопрос российскому блогеру о том, “чей Крым”.