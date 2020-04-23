Об этом сообщили в ВМС США.
В сообщении указали, что 99% тестов членов экипажа уже готовы. У 3919 человек он оказался негативным. 777 человек – заражены коронавирусом.
Авианосец уже месяц стоит в порту, прекратив операцию из-за вспышки COVID-19 на борту.
Большую часть команды, то есть 4196 моряков, перевели на берег. Все они в обсервации.
Еще 6 человек госпитализировали, а один моряк умер.
Теперь на авианосце проводят санобработку и продолжают осмотр моряков.
- 2 апреля на американском авианосце USS Theodore Roosevelt порядка 80 военнослужащих заразились коронавирусом.