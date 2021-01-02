На Банковой работают над организацией Азиатского турне президента Украины Владимира Зеленского во втором полугодии 2021 года.

Об этом рассказал в своей статье для издания ZN.UA заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

По его словам, основными направлениями турне должны стать Южная Корея, Вьетнам, Таиланд, Сингапур.

“Работаем над организацией Азиатского турне президента Украины во втором полугодии 2021 года. Есть немало экономических интересов в Корее, Вьетнаме, Таиланде, Сингапуре – это и будут основные направления указанного турне”, – отметил Жовква.

Комментируя отношения с Китаем, замглавы ОПУ рассказал, что ключевой задачей здесь является “развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества”. Речь прежде всего идет о дальнейшем наращивании объемов экспорта украинской продукции в Китай, расширении номенклатуры экспортируемых товаров, укреплении позиций на китайском рынке украинских производителей сельскохозяйственной продукции.

“Актуальной задачей будет оставаться привлечение китайской стороны к реализации отдельных инфраструктурных проектов в Украине”, – уточнил Жовква.

Кроме того, по его словам, “полноценно должна открыться для Украины Индия – для этого есть все необходимые предпосылки”.

Также в этом году планируется открыть новые возможности для продвижения украинских интересов в государствах Персидского залива – ОАЭ, Саудовской Аравии и Катаре.

“Участие Украины во Всемирной выставке EXPO-2020 в Дубае, где впервые будет представлен отдельный полноценный павильон, самостоятельно построенный Украиной, станет важным событием для нашего государства, с точки зрения как имиджа, так и презентации ее экономического потенциала”, – рассказал Жовква.