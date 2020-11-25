Об этом сообщает Radio New Zealand.
Сотрудники департамента охраны природы, которые прибыли на местро происшествия, обнаружили девяносто семь гриндов (черных дельфинов) и три дельфина-афалин, которые уже были погибшими.
Еще 26 млекопитающих были живы, но очень слабы, поэтому их пришлось усыпить.
Водолаз и морской фотограф Сэм Уайлд рассказал, что архипелаг Чатем отдаленное место, поэтому вокруг не так много людей. И когда дельфинов обнаружили, радиозвонок был передан всего нескольким людям.
Он также добавил, что дайверам следует держаться подальше от воды во время выброса дельфинов на берег, потому что в этом районе обитает популяция больших белых акул, которые могут напасть на людей в поисках туши.
- Около Маврикия в Индийском океане нашли мертвыми 38 дельфинов. Их смерть связывают с разливом нефти из японского судна.