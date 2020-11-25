На берег архипелага Чатем, что в 680 км к юго-востоку от Новой Зеландии, выбросились более 100 дельфинов.

Об этом сообщает Radio New Zealand.

Сотрудники департамента охраны природы, которые прибыли на местро происшествия, обнаружили девяносто семь гриндов (черных дельфинов) и три дельфина-афалин, которые уже были погибшими.

Еще 26 млекопитающих были живы, но очень слабы, поэтому их пришлось усыпить.

Водолаз и морской фотограф Сэм Уайлд рассказал, что архипелаг Чатем отдаленное место, поэтому вокруг не так много людей. И когда дельфинов обнаружили, радиозвонок был передан всего нескольким людям.

Он также добавил, что дайверам следует держаться подальше от воды во время выброса дельфинов на берег, потому что в этом районе обитает популяция больших белых акул, которые могут напасть на людей в поисках туши.