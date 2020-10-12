Covid-19 Украина

обновлено 12.10.2020 в 07:02

Всего:

261034(+0)

Болеют:

142555(+0)

Выздоровели:

113507(+0)

Умерло:

4972(+0)

07:45 12 октября 2020: какой сегодня праздник, традиции, приметы, именины
07:10 Утром туман, днем – ясно: какой будет погода 12 октября
01:06 На билбордах «слуг народа» в одном слове две ошибки: фото
00:34 Кидман показала закулисье совместных съемок с Хью Грантом

11 октября

23:58 Netflix представил трейлер нового фильма «Манк» Дэвида Финчера
22:59 Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя дебютировала на обложке журнала
21:53 Том Круз был замечен за рулем машины без дверей и в наручниках
21:22 Житель Севастополя нарушил границу Украины ради учебы в Херсоне
20:25 Верещук «отрастила» руку, чтобы защитить киевлянина от дождя: видео
19:48 Кардашьян пожертвовала $1 млн пострадавшим в Нагорном Карабахе
19:19 В Сумах с 12 октября школы и вузы переходят на дистанционное обучение
19:05 В Польше в аптеках и магазинах вводят «часы пенсионеров»
18:26 На Прикарпатье автомобиль слетел в обрыв: 2 человека погибли, 3 в больнице
17:58 Более 25% населения Украины находится за чертой бедности – омбудсмен
17:26 Суд не удовлетворил иск мэра Черкасс, которого Зеленский назвал «бандитом»
16:23 NASA перенесло на ноябрь второй полет Crew Dragon к МКС
15:59 В пригороде Парижа полицейский участок обстреляли фейерверками
15:32 Депрессия, о которой не принято говорить
14:59 В Беларуси начались задержания журналистов: видео
14:50 «Марш гордости» в Беларуси: в Минск стягивают военную технику, начались задержания
14:12 У Зеленского рассказали о визите президента Польши Анджея Дуды в Украину
13:41 Во Франции за сутки почти 27 тысяч заболевших на COVID-19
13:32 Занятия консервацией во время карантина привели к дефициту известных банок Мейсон в США
12:59 В Оклахоме тюремщики мучили заключенных детской песней Baby Shark
12:15 11 октября 2020: какой сегодня праздник, традиции, приметы, именины
11:33 В харьковском горсовете опровергли слухи об инсульте у Кернеса
11:17 Чехия вылечит 43 белоруса, травмированных во время подавления мирных протестов
10:16 Исламистское движение «Талибан» поддержало Трампа на выборах президента США
08:50 Боевики один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, — штаб ООС
08:00 В Таджикистане начались выборы президента

На билбордах «слуг народа» в одном слове две ошибки: фото

В Житомире на билбордах, рекламирующих кандидатку в местные депутаты от партии "Слуга народа" Татьяну Руденьку, обнаружили две грамматические ошибки.

Понедельник, 12 октября 2020, 01:06

Фотография билборда опубликована в соцсетях.

В политической рекламе Татьяны Руденькой вместо слова “освічені” написано “освіДченНі”.

Пользователи в соцсетях высмеяли неграмотность авторов рекламы и пошутили над самим кандидатом, поскольку ошибки изменили значение слова.

“Неудивительно, ведь команда уникальна – один предлагает расчеты животными, другая унижает детей, еще одна не знает, на каком топливе работают троллейбусы и предлагает с дизеля перейти на электричество, министр Степанов всякому каждыйдень со счастливым лицом сообщает о количестве заболевших и умерших – это удивляться не нужно – все очевидно, и уже давно не смешно”,” у нас во власти такие все объяснение!”,” Повешенные депутаты-успех страны “,” Ошибка, идешь в депутаты “,” Позор “,” Ну  “не подсвеченные” и то хорошо”, – пишут украинцы.

Отметим, что лозунг другого кандидата от президентской партии “Слуга народа” на рекламном щите также написан с ошибками.

“ПрибИремо пробку на Наумова”, – агитирует Максим Глухов.

  • Кандидат в мэры Киева Ирина Верещук объяснила, почему ради съемок “взлетела” в воздух в центре столицы.

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться