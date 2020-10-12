На билбордах «слуг народа» в одном слове две ошибки: фото

В Житомире на билбордах, рекламирующих кандидатку в местные депутаты от партии "Слуга народа" Татьяну Руденьку, обнаружили две грамматические ошибки.

Фотография билборда опубликована в соцсетях.

В политической рекламе Татьяны Руденькой вместо слова “освічені” написано “освіДченНі”.

Пользователи в соцсетях высмеяли неграмотность авторов рекламы и пошутили над самим кандидатом, поскольку ошибки изменили значение слова.

“Неудивительно, ведь команда уникальна – один предлагает расчеты животными, другая унижает детей, еще одна не знает, на каком топливе работают троллейбусы и предлагает с дизеля перейти на электричество, министр Степанов всякому каждыйдень со счастливым лицом сообщает о количестве заболевших и умерших – это удивляться не нужно – все очевидно, и уже давно не смешно”,” у нас во власти такие все объяснение!”,” Повешенные депутаты-успех страны “,” Ошибка, идешь в депутаты “,” Позор “,” Ну “не подсвеченные” и то хорошо”, – пишут украинцы.

Отметим, что лозунг другого кандидата от президентской партии “Слуга народа” на рекламном щите также написан с ошибками.

“ПрибИремо пробку на Наумова”, – агитирует Максим Глухов.