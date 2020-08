Об этом сообщает издание The Independent.

Инцидент произошел в прошлую пятницу, 31 июля, после вылета из Амстердама.

По словам представителя авиакомпании, “двое недисциплинированных пассажиров отказались надеть маски, и они беспокоили своих попутчиков физически и вербально”.

Из-за нежелания пассажиров использовать маски на борту лайнера возникла драка, в которой участвовали и туристы из Великобритании.

Инцидент сняли на видео другие пассажиры.

В аккаунте Instagram, который впервые разместил видео драки, утверждалось, что по крайней мере один из пассажиров, отказавшихся надевать маску, был англичанином и пил водку.

В авиакомпании KLM уточнили, что оба мужчины были задержаны с помощью других пассажиров и позже арестованы испанской полицией по прибытии на Ибицу.

“Пилот сообщил местным властям, и по прибытии оба пассажира были арестованы. Безопасность полета не была нарушена”, – подчеркнули в KLM.

На записях видно, что во время задержания одного из мужчин пассажиры прижали его коленями к полу.

В авиакомпании заверили, что пассажиров проверяли на наличие масок при посадке на борт самолета. Кроме того, во время полета бортпроводники напоминали о необходимости их ношения.

Защитные маски обязательны на рейсах KLM и в аэропортах Нидерландов.

