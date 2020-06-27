Космические силы США сообщили, что спутник FalconSat-8, который запустит на орбиту самолет X-37B, будет проводить эксперименты, включая влияние радиации на семена продовольственных культур.

Об этом сообщили на странице посольства США в Украине.

Это шестой успешный полет X-37B в космос. Он стартовал 17 мая и выведет не орбиту спутник FalconSat-8.

На нем планируется проводить эксперименты, включая изучение влияния радиации на семена продовольственных культур.

“X-37B продолжает преодолевать барьеры в продвижении технологий многоразового использования космических аппаратов и делает значительный вклад в развитие будущих возможностей в космосе», – сообщил начальник штаба генерал Дэвид Гольдфейн.

Отметим, что X-37B — девятиметровый космический самолет с дистанционным управлением, использующий солнечные батареи для питания.

Спутник FalconSat-8 будет проводить эксперименты в сотрудничестве с НАСА.