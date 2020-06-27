Об этом сообщили на странице посольства США в Украине.
Это шестой успешный полет X-37B в космос. Он стартовал 17 мая и выведет не орбиту спутник FalconSat-8.
На нем планируется проводить эксперименты, включая изучение влияния радиации на семена продовольственных культур.
“X-37B продолжает преодолевать барьеры в продвижении технологий многоразового использования космических аппаратов и делает значительный вклад в развитие будущих возможностей в космосе», – сообщил начальник штаба генерал Дэвид Гольдфейн.
Отметим, что X-37B — девятиметровый космический самолет с дистанционным управлением, использующий солнечные батареи для питания.
Спутник FalconSat-8 будет проводить эксперименты в сотрудничестве с НАСА.
- Напомним, последняя партия спутников Starlink была запущена 13 июня. Нынешнее орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 538 космических аппаратов.