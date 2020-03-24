Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.

“Сегодня утром мы получили очередные результаты нашего лабораторного центра. Приходится констатировать, что количество больных на коронавирус увеличилось на 13 человек. И на данный момент имеем уже 38 инфицированных людей”, – сказал глава ОГА.

Сейчас ситуация с распространением коронавируса в регионе выглядит так:

  • Коленковцы Хотинского района – 12 человек
  • Хотин – 1 человек
  • Брусница Кицманского района – 7 человек
  • Лужаны Кицманского района – 4 человека
  • Великий Кучуров Сторожинецкого района – 2 человека
  • Иживцы Сторожинецкого района – 1 человек
  • Заставна – 2 человека
  • Юрковцы Заставнивского района – 1 человек
  • Каменка Глыбоцкого района – 1 человек
  • Луковица Глыбокского района – 1 человек
  • Топоровцы Новоселицкого района – 1 человек
  • Черновцы – 2 человека