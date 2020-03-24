Во вторник, 24 марта, в Черновицкой области подтвердили еще 13 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.

“Сегодня утром мы получили очередные результаты нашего лабораторного центра. Приходится констатировать, что количество больных на коронавирус увеличилось на 13 человек. И на данный момент имеем уже 38 инфицированных людей”, – сказал глава ОГА.

Сейчас ситуация с распространением коронавируса в регионе выглядит так:

Коленковцы Хотинского района – 12 человек

Хотин – 1 человек

Брусница Кицманского района – 7 человек

Лужаны Кицманского района – 4 человека

Великий Кучуров Сторожинецкого района – 2 человека

Иживцы Сторожинецкого района – 1 человек

Заставна – 2 человека

Юрковцы Заставнивского района – 1 человек

Каменка Глыбоцкого района – 1 человек

Луковица Глыбокского района – 1 человек

Топоровцы Новоселицкого района – 1 человек

Черновцы – 2 человека