Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.
“Сегодня утром мы получили очередные результаты нашего лабораторного центра. Приходится констатировать, что количество больных на коронавирус увеличилось на 13 человек. И на данный момент имеем уже 38 инфицированных людей”, – сказал глава ОГА.
Сейчас ситуация с распространением коронавируса в регионе выглядит так:
- Коленковцы Хотинского района – 12 человек
- Хотин – 1 человек
- Брусница Кицманского района – 7 человек
- Лужаны Кицманского района – 4 человека
- Великий Кучуров Сторожинецкого района – 2 человека
- Иживцы Сторожинецкого района – 1 человек
- Заставна – 2 человека
- Юрковцы Заставнивского района – 1 человек
- Каменка Глыбоцкого района – 1 человек
- Луковица Глыбокского района – 1 человек
- Топоровцы Новоселицкого района – 1 человек
- Черновцы – 2 человека
- Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 24 марта количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Украине возросло до 84. За сутки зарегистрировано 11 новых случаев.