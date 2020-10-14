В среду, 14 октября, на центральной улице города Бобровица Черниговской области произошла стрельба. Причиной инцидента стала агитационная палатка одной из политических партий.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

Полицейские установили, что житель города обратился к агитатору с требованием убрать палатку политической силы. Женщина отказалась и позвала на помощь руководителя местной партийной ячейки.

В результате разговора между мужчинами завязался конфликт. После этого представитель партии достал револьвер Флобер и выстрелил в плечо оппонента.

На место происшествия прибыли медики скорой помощи, которые диагностировали легкие телесные повреждения у пострадавшего.

Оба участника конфликта написали заявления в полицию. Правоохранители открыли производство по факту причинения легких телесных повреждений. Мужчине, открывшему стрельбу, грозит штраф или исправительные работы.

Кроме этого, полиция обещает дать правовую оценку действиям пострадавшего, который требовал убрать агитационную палатку.

Фото: МВД