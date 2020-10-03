Президент Украины Владимир Зеленский пообещал до конца года достроить разрушенный мост через реку Прут в Черновицкой области.

Об этом он заявил во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки на Буковину.

Речь идет о мосте через реку Прут в селе Маршинцы Новоселицкого района.

Зеленский уже назвал его “мост София” – в честь украинской певицы Софии Ротару. При этом глава государства заверил, что свое название мосту “дадут местные жители”.

“Остается еще один мост, о котором нам столько говорили, но он строится. Как мы и обещали, где-то в начале декабря завершаем этот мост, название которому дадут, я уверен, местные жители. Мы его называем для себя “мост София”, потому что в той местности родилась София Ротару”, – отметил Зеленский.

Как проинформировали в пресс-службе Офиса президента, мост в селе Маршинцы расположен на автомобильной дороге Т-26-06 /Н-03/. Он соединит Новоселицкий и Герцаевский районы Черновицкой области. Проект строительства предусматривает устройство мостового перехода длиной 323,6 погонных метра с комплексом берегоукрепительных сооружений и подходами к нему. Протяженность – 1,8 км.

СПРАВКА. София Ротару — украинская эстрадная певица, народная артистка Украины. Родилась в селе Маршинцы Черновицкой области. Известна благодаря исполнению таких песен, как “Червона рута”, “Намалюй мені ніч”, “О, сизокрилий птах” и многих других. В результате сотрудничества с известным украинским композитором Владимиром Ивасюком был создан цикл песен, основанный на фольклорном материале.

В репертуаре Ротару также много песен на русском языке. В последнее время певица активно выступала в России.