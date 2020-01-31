Об это пишет The Guardian.
Отмечается, что пчелы Нотр-Дама, которые поселились там в 2013 году, сохраняют свою энергию, они уже готовы производить мед.
По словам пчеловода, спустя почти 10 месяцев после пожара три пчелиных семьи стали даже здоровее, чем когда-либо.
“С ними все в порядке. Поведение семей совершенно нормальное. Они не очень активны в это время года, но так и должно быть. Они в порядке. Когда в прошлом году огонь чуть не уничтожил собор, большинство людей боялись, что пчелы, которых может быть около 50 тысяч погибли”, – рассказала она.
Пчеловод также добавила, что изначально она была обеспокоена тем, что огонь мог повредить ульи, учитывая их расположение на крыше. Еще одна проблема заключалась в том, что пожарные, приоритет которых заключался в борьбе с огнем, могли мешать им покинуть крышу.
Она также допустила, что пчелы, возможно, спаслись, потому что ульи находятся на 30 метров ниже основной крыши, где и был источник возгорания.
В июле 2019 года, уже после пожара, из трех ульев удалось собрать 66 килограммов меда. Их образцы отправили на анализ в канадскую лабораторию, чтобы проверить, не содержится ли в меде свинец.
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